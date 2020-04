Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane [FAIL] Innondation d'un appartement suivi d'une mauvaise chute 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1026 Karma: 1336



J'ai pas le contexte





Source [FAIL] Innondation d'un appartement suivi d'une mauvaise chute

Contribution le : Aujourd'hui 08:38:40

GrossePatate Re: [FAIL] Innondation d'un appartement suivi d'une mauvaise chute 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 787 Karma: 675



Je te mets +1 évidemment Je venais sur le forum pour la poster !Je te mets +1 évidemment

Contribution le : Aujourd'hui 08:40:05

Variel Re: [FAIL] Innondation d'un appartement suivi d'une mauvaise chute 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10723 Karma: 3804 Quand tu as le feu tu appelles les pompiers, mais là tu appelles qui ? Les pyromanes ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:47:40

GrossePatate Re: [FAIL] Innondation d'un appartement suivi d'une mauvaise chute 0 #5

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 787 Karma: 675 Bowane



Karma: 1334

Tu seras bientôt au level LEET, si tu vois de quoi je parles Karma: 1334Tu seras bientôt au level LEET, si tu vois de quoi je parles

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:18

GrossePatate Re: [FAIL] Innondation d'un appartement suivi d'une mauvaise chute 0 #8

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 787 Karma: 675 Bowane Exactement



Et comme je viens de t'en remettre un parce que tu connais 1337, t'es super mega proche maintenant. ExactementEt comme je viens de t'en remettre un parce que tu connais 1337, t'es super mega proche maintenant.

Contribution le : Aujourd'hui 08:57:36