Legacy-Angel : un aveugle qui joue à des jeux vidéos

Ce n'est pas de la publicité déguisée, c'est publicitaire !



On avait parlé de lui ici :

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic201075.html



Legacy-Angel est aveugle. Il joue à des jeux vidéos, il enregistre ses parties en les commentant et les partage sur Youtube.

Il fait le montage lui-même. Il a d'ailleurs fait des vidéos pour montrer comment fonctionne son narrateur d'écran et comment il se démerde sur la capture et le montage.



Je l'ai connu grâce au forum.

J'ai pris contact avec lui pour lui proposer des mods pour l'adaptation de certains jeux et de là on a continué à converser. Depuis on est devenus potes.



Si je poste, c'est pas juste pour faire de la pub pour sa chaine on vous demander de vous abonner et cliquer sur la cloche...

Il ne peut pas vraiment poster lui-même pour parler de sa chaine.

Il ne va pas sur les réseaux sociaux ni sur les forums... Sans yeux tout est un peu plus long et fastidieux.



Sa chaine aurait besoin d'être plus connue simplement parce que ça aiderait à faire progresser les jeux.

Il met en avant dans ses vidéos des problématiques faciles à résoudre.

Des bruits de collision avec un mur ou un objet. Des sons qui diffèrent suivant le type de sol. Des cris d'attaque des mobs. Des bruits de pas qui s'arrêtent lorsqu'on ne peut plus avancer...

Il suffirait de peu de choses pour qu'un grand nombre de jeux deviennent jouables pour les non-voyants, simplement en prenant soin d'adapter les bruitages.



Si sa chaine gagne en notoriété, ça permettrait peut-être aux développeurs de jeux de prendre connaissance de ces petites choses qui feraient de grosses différences.



Lien direct vers sa chaine :

https://www.youtube.com/channel/UCfG34XhzvW_6tPf-kFuNUaw



Sa vidéo d'explication sur le montage :





Merci d'avoir pris le temps de me lire.

