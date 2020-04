La ville de Paris aux rues désertes vue du ciel

Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 798 Karma: 685

Classe ! C'est cool de voir Paris vide comme ça.

Déjà ça veut dire que le confinement est respecté et en même temps c'est tellement exceptionnel que j'aurais aimé une vidéo plus longue.



Ca me donne envie d'aller rouler à moto dans les rues de Paris, sans casque, cheveux au vent !

Sauf que je n'habite pas du tout à Paris et que j'ai un casque...

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:12