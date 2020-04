Hailey Tuck nous fait frissonner avec le jazzy A Bit of You

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 16:46:41 Post(s): 4





La chanteuse américaine Hailey Tuck vient de sortir un EP Coquette avec six titres sur les plateformes et Youtube. C'est une super chanteuse de jazz et de pop avec une voix à tomber.... On peut la découvrir avec A Bit Of You, un titre à tomber !





