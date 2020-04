L'émancipation du skateboard

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41291 Karma: 16561

Tandis qu'il traverse un carrefour avec son propriétaire, un skateboard prend subitement tous les risques pour retrouver sa liberté ! Allez petit skateboard !





Skateboarder Loses His Board and His Temper || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:24