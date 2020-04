Proposer une vidéo sur Koreus

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 14:08:42 Post(s): 1

Bonjour tout le monde, Bonjour Koreus,

Je travaille actuellement avec un groupe de musiciens, danseurs et chanteurs sur la réalisation de clips musicaux. Très en vogue en ce moment avec le confinement, l'idée est que chacun s'enregistre avec un smartphone, on récupère tout et on les synchronise au montage. Les images sont placées dans une grille.

On a déjà fait 3 clips, d'autres sont en production. Il y a en moyenne 16 personnes sur une musique.

Est-ce que Koreus publie ce type de vidéo ? sous quelles conditions ? Sur quel forum puis-je proposer cela ?

Merci beaucoup,

Bonne journée,

Quentin

