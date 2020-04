Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un enfant envoie la balle dans la caméra 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65316 Karma: 27837 Un enfant batte et envoie la balle dans la caméra





Kid Strikes Baseball Hard and Accidentally Hits Camera - 1108990

Contribution le : Aujourd'hui 18:27:33

alfosynchro Re: Un enfant envoie la balle dans la caméra 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6492 Karma: 2797 Le genre de vidéo qui me fait bondir en arrière quand je ne m'y attends pas.

Contribution le : Aujourd'hui 19:55:25