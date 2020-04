Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Simulation de propagation de goutellettes

Bien que très sérieuse, cette simulation et son titre me font marrer ^^ (my bad) "Cette simulation montre que les distances recommandées d'un mètre ne sont pas assez significatives pour être efficaces." (Source)

Aujourd'hui 18:52:57