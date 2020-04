Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Bain de foule pour Emanuel Macron à Pantin 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65316 Karma: 27837



Bastien Augey - . @EmmanuelMacron déambule sur une vingtaine de mètres dans les rues de Pantin. Et se retrouve face à une poignée d'habitants agglutinés @LCI @TF1LeJT Images JB Alphonse







Nous Sommes Pantin - Macron rencontre cet aprem des professionnels de santé à Pantin, alors que la population du 93 est sacrifiée sur l’autel des politiques antisociales de la @enmarchefr Heureusement, une volontaire de Nous Sommes Pantin est là pour porter la voix de la résistance ! #MacronDegage Bastien Augey - . @EmmanuelMacron déambule sur une vingtaine de mètres dans les rues de Pantin. Et se retrouve face à une poignée d'habitants agglutinés @LCI @TF1LeJT Images JB AlphonseNous Sommes Pantin - Macron rencontre cet aprem des professionnels de santé à Pantin, alors que la population du 93 est sacrifiée sur l’autel des politiques antisociales de la @enmarchefr Heureusement, une volontaire de Nous Sommes Pantin est là pour porter la voix de la résistance ! #MacronDegage

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:24

pasdepseudo Re: Bain de foule pour Emanuel Macron à Pantin 0 #4

Je m'installe Inscrit: 17/09/2018 14:05 Post(s): 466 Karma: 286

@Wamou a écrit:

Toujours aussi 2020 de fimer l'écran de la camera...





Heureusement qu'ils ont réussi à extraire la vidéo de la deuxième caméra, z'auraient été obligé de filmer une autre fois sinon





Sinon l'autre sur son balcon.... non, j'dis rien, j'vais être méchant.... Citation :Heureusement qu'ils ont réussi à extraire la vidéo de la deuxième caméra, z'auraient été obligé de filmer une autre fois sinonSinon l'autre sur son balcon.... non, j'dis rien, j'vais être méchant....

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:11

Variel Re: Bain de foule pour Emanuel Macron à Pantin 0 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10734 Karma: 3818 @ Mes VDD La 1/ est un second degré total, on filme l'écran d'une caméra qui a filmé un type filmant avec son téléphone (à 0:10…)

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:32