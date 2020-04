Options du sujet Imprimer le sujet

Djoach La fée des dents et le confinement. 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3909 Karma: 2052



François Legault, le premier ministre Quebecois, dans son point presse quotidien, tiens à rassurer les enfants, il a placé la fée des dents sur la liste des services essentiels.

Contribution le : Aujourd'hui 20:51:48