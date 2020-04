Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Recherche vidéo pourrie de présentation d'une entreprise de communication par 2 français 1 #1

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25863 Karma: 13158 Je cherche une vidéo qui avait été postée sur Koreus. Elle montrait 2 jeunes français (un juriste ou avocat et un de formation en communication) qui présentaient leur entreprise de communication. Problème, leur vidéo était toute pourrie



Vous arrivez à la retrouver ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:54