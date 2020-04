Options du sujet Imprimer le sujet

Dowdelin revient avec sa fusion world de Funky Chicken feat Pat Kalla (Voilaaa)

Dowdelin poursuit son métissage entre électro, world, musique des iles avec Funky Chicken sur le nouvel EP Poul Wélélé. Le clip est super beau tout en animation. De quoi commencer la journée sur un bon pied en dégustant des cuisses de poulet.





