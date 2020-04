Je suis accro Inscrit: 14/02/2017 14:50 Post(s): 807 Karma: 702



14,000 Rare Alligators Dumped Back Into National Park



14 000 alligators ont été relâchés dans un park national.





Man intentionally fires a firework point blank at his own face - Daily Mail



Il a eu 5 points de sutures. Il s'en sort bien ce con.

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:18