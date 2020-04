J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5600 Karma: 3660

Toujours est il que personnellement je vois de plus en plus de gens (lorsque je me déplace pour aller à la pharmacie) avec des masques.

Mais où les trouvent ils ? Je suis le seul boloss à ne pas en avoir, c'est frustrant

