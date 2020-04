Options du sujet Imprimer le sujet

GrossePatate Un chien met un masque + Un mec avec deux épées à Madrid





Pas si compliqué de mettre un masque.







Allez directement à 3:45





alfosynchro Re: Un chien met un masque + Un mec avec deux épées à Madrid

1/ il suffit de passer la vidéo à l'envers pour voir ce résultat.



2/ Je comprends pas pourquoi il faut autant de flics pour arrêter un mec, et ce, avec même bien des difficultés !

