🚚 Contrôle de plusieurs camions autonomes à distance

Tchairo đźšš ContrĂ´le de plusieurs camions autonomes Ă distance

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5607 Karma: 3662 "Einride est une entreprise suédoise parmi les plus en pointe dans le développement de camions autonomes

sans chauffeur qu'elle a été la première à faire circuler sur route ouverte pour une exploitation commerciale

(source)



L’opératrice installée dans un centre de commande distant suit en temps réel les déplacements de deux Einride Pod.

Son poste de commande est connecté aux deux camions dont elle peut prendre le contrôle pour effectuer des manœuvres délicates.



CrazyCow Re: đźšš ContrĂ´le de plusieurs camions autonomes Ă distance

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13793 Karma: 16329 Les chauffeurs de poids lourds vont être sur le carreau bientôt. Les mois de grève qui s'annoncent vont piquer.



C'est la vision de Tesla aussi sur le sujet, des camions autonomes entre les entrepôts (conduire sur autoroute est maintenant plutôt facile pour les véhicules autonomes), et des opérateurs qui font juste les manœuvres d'entrée et sortie des entrepôts. Il y a un potentiel énorme sur ce marché pour ces constructeurs.

Tchairo Re: đźšš ContrĂ´le de plusieurs camions autonomes Ă distance

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5607 Karma: 3662 CrazyCow C'est ce que je me suis dit ... mais bon d'un autre côté sa créé des emplois dans la construction automobile, dans l'informatique, dans les pilotes à distance, dans les techniciens réparateurs ... enfin c'est ce que je me dis C'est ce que je me suis dit ... mais bon d'un autre côté sa créé des emplois dans la construction automobile, dans l'informatique, dans les pilotes à distance, dans les techniciens réparateurs ... enfin c'est ce que je me dis

