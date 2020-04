Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 18:42:44 Post(s): 1 Salut à tous,



Dans ma ville (Angers) une vidéo fait le buzz et est relayée par tous les médias locaux.



Un type a envoyé son robot récupérer ses courses chez un maraicher, je trouve ça excellent.





Mon Robot fait mes courses à ma place (Covid-19)

