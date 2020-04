Une chanson de Cabrel totalement inédite ! Le cadeau de ce soir est génial 😍

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4044 Karma: 944



La chanson de ce soir est inédite ! Le cadeau de ce soir est génial



FRANCIS CABREL "Pas trop de peine" - Jour 23



Je suis au ange



Moi quand j'avais quatorze ans

Les accords de Dylan peuplaient mes insomnies

Et je m'endormais le matin, ma guitare à la main

Sans débrancher l'ampli

Toi, tes parents te gardaient des ronds

Pour que tu aies ta maison

Avec un jardin sur le devant pour les soirs de printemps

Et quand tu arrivais au lycée

T'avais tout étudié, on était fier de toi

Moi je disais

"Je regrette, j'ai des notes plein la tête, je ne vous entends pas"

"Elles s'envolent par milliers, tous les soirs du fond de ma guitare"

Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils m'ont foutu dehors

Ça m'a pas fait trop de peine

Mais j'ai dit, "vos livres sont moisis, vos principes me gênent

Et vos chaînes m'ennuient"

"Surtout gardez vos rengaines

Pour ceux qui sont déjà endormis, moi je suis pour qu'on sème

Des graines de folies"

Et j'ai fait pas mal de détours

J'ai vécu à la cour des mendiants et des rois

Pendant que toi tu comptais tes primes de fin d'année, tes cravates de soie

Mais l'autre jour je t'ai retrouvé derrière ton guichet

Et j'ai compris à travers tes lunettes que c'est toi qui regrettes

Ça m'a pas fait trop de peine

Mais j'ai dit, "tes livres étaient moisis, ton costume te gêne

Et tes chaînes t'ennuient"

Tu as écouté la rengaine

Ça fait trente ans que tu es endormi, t'as tes quatre semaines

Moi j'ai toute ma vie

Toute ma vie

Contribution le : Aujourd'hui 22:24:57