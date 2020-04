Options du sujet Imprimer le sujet

daiju Recherche manga

Bonjour je rechercher ce mangas issu de ce coub : https://coub.com/view/wsorn

j'aime bien le chara designer.





j'aime bien le chara designer.



Merci d'avance

Hier 22:34:48

Baba-Yaga Re: Recherche manga

Je connais pas les mangas, mais quand tu regardes les # de ta vidéo, y a écrit "Youkoso". C'est peut-être ça ?

Aujourd'hui 10:25:06