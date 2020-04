Je masterise ! Inscrit: 19/04/2007 18:11 Post(s): 3799 Karma: 513

Ok le titre du morceau est putaclic mais je ne sais pas où poster ce son ailleurs qu'ici tellement il m'a fait un peu mal par rapport à mon train de vie tout rangé tout bien. *A écouter jusqu'à la fin*

Donc la section du fofo "Vous écoutez quoi là maintenant", nan sérieux ce morceau mérite plus.



Les priorités sont là, cette remise en question, ce monde.

Je ne sais pas si j'aurai les couilles d'aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire mais croyez moi que je vais faire un bon bout de chemin.

Un avant / Un après.

Et surtout avec du bon son.

Dites-moi.





Scylla - Le son de l'été [Vidéo Officielle]

Contribution le : Aujourd'hui 01:58:36