Utiliser un drone pour aller chercher un café + Des moutons dans un parc pour enfants

Un homme utilise un drone pour aller chercher un café commandé chez McDonald's.





Des jeunes moutons profitent de l'absence des humains pour jouer avec un tourniquet dans un parc pour enfants.





Contribution le : Aujourd'hui 10:42:02