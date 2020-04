Options du sujet Imprimer le sujet

Deux rorquals dans les Calanques

Webhamster



Parc des Calanques - 2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. Parc des Calanques - 2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanqueDes images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage.

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10754 Karma: 3823 C'est sûr, en retirant les bateaux, les autres bestioles rappliquent.

