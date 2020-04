Options du sujet Imprimer le sujet

niceOne Superbe prestation d'un groupe de musique malgré le confinement



Danza de Gardenias (cover) - Swing Vandals



Ou comment continuer à pratiquer de chez soi.

Smadgib Re: Superbe prestation d'un groupe de musique en visioconférence

Pouce en haut parce que la musique est chouette.

Par contre ça n'a rien à voir avec de la visioconférence!

Tchairo Re: Superbe prestation d'un groupe de musique en visioconférence



@Smadgib a écrit:

Pouce en haut parce que la musique est chouette.

Par contre ça n'a rien à voir avec de la visioconférence!



Pareil j'adore !



Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça n'a rien avoir avec le confinement ? Citation :Pareil j'adore !Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça n'a rien avoir avec le confinement ?

