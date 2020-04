Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Enlever son pantalon en faisant le poirier 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41317 Karma: 16617 Une femme retire son pantalon en faisant le poirier.



Contribution le : Aujourd'hui 13:52:21

MatPy Re: Enlever son pantalon en faisant le poirier 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 19/05/2018 19:37 Post(s): 19 Faudrait essayer avec un jean aussi, ça doit être une paire de manches (ou de pantalon).

Sinon un poirier c'est avec la tête, ici c'est plus un équilibre.

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:42