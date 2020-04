La plus grande 'méduse' jamais vue

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6400 Karma: 3469











Schmidt Ocean - Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Oceanhttps://twitter.com/SchmidtOcean/status/1247231196347674625 Siphonophore Apolemia est une espèce de méduse formée de clones en un long ruban. Chaque clone est un organisme à part entière et l'ensemble forme le siphonophore. Celui ci, découvert dans les canyons de Ningaloo par le Schmidt Ocean Institute, est en rond pour se nourrir. C'est probablement le plus grand jamais vu, l'anneau extérieur est estimé à 47 m de long.Schmidt Ocean - Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Oceanhttps://twitter.com/SchmidtOcean/status/1247231196347674625

