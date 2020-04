Drôle de tête d'un chat

Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 18/12/2018 10:57 Post(s): 146 Karma: 399 Bon c'est pas une vidéo exceptionnelle surtout que la qualité est médiocre mais la tête de mon chat m'a tellement fait rire que je me devais de vous la partager....on rit d'un rien quand on est confiné.





J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5638 Karma: 3702 Paden C'est c*n mais ça m'a fait rire



PS: Au fait, pas besoin d'écrire [VIDEO] pour l'avoir devant ton titre, tu as juste besoin de sélectionner



