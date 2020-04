Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo La taille des objets de l'univers 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5639 Karma: 3702



The Size of Space



Si vous voulez perdre la tête avec la taille des objets de l'univers je vous conseil ce site !

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:20