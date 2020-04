Options du sujet Imprimer le sujet

LES TONTONS CONFINÉS

Le youtubeur Rions Con Finement s'est amusé à redoubler la mythique scène de la cuisine du film Les tontons flingueurs, où l'on découvre comment le professeur Raoul(t) a mis au point son traitement contre le COVID-19.

C'est dommage d'avoir laisser la bande son originale entre chaque replique, du coup on entend trop que c'est un rajout. Sans compter les voix pas forcement assez caricaturales.



C'est dommage d'avoir laisser la bande son originale entre chaque replique, du coup on entend trop que c'est un rajout. Sans compter les voix pas forcement assez caricaturales.

Pas mal mais encore assez loin de ce que fait un Mozinor.

