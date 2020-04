Modélisation vidéo de la transmission du coronavirus dans l'air

Je masterise ! Inscrit: 29/02/2016 13:34 Post(s): 2474 Karma: 4164

pris sur Telegram



"L'Université d'Aalto, l'Institut météorologique finlandais, le Centre de recherche technique VTT de Finlande et l'Université d'Helsinki ont étudié comment des particules d'aérosol extrêmement petites émises par les voies respiratoires lors de la toux, les éternuements ou même la parole sont transportées dans l'air. Ces particules peuvent transporter des agents pathogènes tels que les coronavirus.



Les chercheurs ont modélisé un scénario dans lequel une personne tousse dans une allée entre deux rayons, comme ceux que l'on trouve dans les épiceries ; et en tenant compte de la ventilation. L'Université d'Aalto, le Centre de recherche technique VTT de Finlande et l'Institut météorologique finlandais ont chacun réalisé la modélisation de manière indépendante, en utilisant les mêmes conditions de départ.



Les chercheurs ont obtenu le même résultat préliminaire : dans la situation étudiée, le nuage d'aérosol se propage en dehors du voisinage immédiat de la personne qui tousse et se dilue au cours du processus. Cependant, cela peut prendre jusqu'à plusieurs minutes. Une personne infectée par le coronavirus peut tousser et s'éloigner, mais laisse ensuite derrière elle de très petites particules d'aérosol portant le coronavirus. Ces particules pourraient alors se retrouver dans les voies respiratoires d'autres personnes à proximité", explique le professeur adjoint de l'université d'Aalto, Ville Vuorinen.



Les résultats préliminaires obtenus par le consortium soulignent l'importance de nos recommandations. L'Institut finlandais de la santé et du bien-être recommande de rester chez soi en cas de malaise et de maintenir une distance physique avec tout le monde. Les instructions comprennent également de tousser dans votre manche ou dans un mouchoir et de veiller à une bonne hygiène des mains", explique Jussi Sane, spécialiste en chef de l'Institut finlandais de la santé et du bien-être."





A 3D model of a person coughing in an indoor environment – how an aerosol cloud travels in the air

