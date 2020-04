Réponse de Florent Pagny aux "ignorants"

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2401 Karma: 1141 https://www.facebook.com/watch/?v=228374445078508



Cela concerne ceux qui l'accusent de ne pas payer ses impôts en France et de faire malgré tout une tournée pour récolter des fonds. Cela concerne ceux qui l'accusent de ne pas payer ses impôts en France et de faire malgré tout une tournée pour récolter des fonds.

