Options du sujet Imprimer le sujet

Memory BT93, un ovni pop des années 80 réédité avec Références 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 16:46:41 Post(s): 6



Voilà un disque qui ressort, trente ans après, l'album de BT93 qui critiquait le capitalisme avec de la musique pop et new wave, un bel ovni ! Autant dire que cela n'a pas pris une ride. A découvrir avec le clip de Références tourné à La Défense en bas des tours.





BT93 - Références (clip officiel) Voilà un disque qui ressort, trente ans après, l'album de BT93 qui critiquait le capitalisme avec de la musique pop et new wave, un bel ovni ! Autant dire que cela n'a pas pris une ride. A découvrir avec le clip de Références tourné à La Défense en bas des tours.BT93 - Références (clip officiel)

Contribution le : Aujourd'hui 11:16:35