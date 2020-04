Coronavirus version Walking Dead

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5653 Karma: 3735

@Syriuken13 Si je voulais m'inspirer de l’intro de The Walking Dead, pour le faire à la sauce "coronavirus" je n'aurai pas choisi des passages où l'on voit des gens.



Pour rester dans le thème, il aurait fallu mettre des extraits où l'on voit des rues vides .. là ça fait juste bizarre et sans rapport



EDIT: Voici l'intro originale de la saison 1. On ne voit aucune vie humaine







Je suis sûr que tu peux faire une bonne intro de type coronavirus en ne mettant que des scènes de villes désertes ... et pour les cadres photos (comme dans l'intro originale) tu pourrais placer des photos d'hommes politiques, ça m'aurait bien fait marrer ^^

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:09