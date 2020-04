Les policiers colombiens donnent des cours de Zumba

Options du sujet Imprimer le sujet

https://youtu.be/lLFkve-9nQo (LeHuffPost)

https://youtu.be/NM0xf1YMbaM (AFP News Agency)

https://youtu.be/h0ecE6vgjuc (euronews) Dans un quartier de Bogota en Colombie, des policiers donnent des cours de zumba devant des habitants confinés pour redonner le moral et se tenir en forme.

