Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Chez certains le confinement ça va plus du tout 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5658 Karma: 3741





https://twitter.com/i/status/1248283220715724802 Un homme s'acharne sur un autre homme dans un jeu en réalité virtuelle

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:45