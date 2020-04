aperolol.io

Je m'installe Inscrit: 17/05/2013 11:36 Post(s): 180 Karma: 437

@CrazyCow ben l'approche est différente.



sur aperolol il y a un peu le même concept qu'en vrai :

- c'est le maître du jeu qui choisit la carte qu'il préfère (et pas un vote général)

- on peut parler (via le chat)

- il n'y a pas de limite de temps

- on joue en privé (sans bots)

- et l'interface est mieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:57:07