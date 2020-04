🦎 Un lézard qui respire sous l'eau

Options du sujet Imprimer le sujet

un l√©zard capable de respirer sous l'eau. L'Anolis aquaticus, un saurien de la famille des Dactylo√Įdes,

poss√®de une √©tonnante capacit√© : il peut respirer sous l'eau, gr√Ęce √† une grande bulle d'air qu'il utilise

comme réserve d'oxygène







https://twitter.com/i/status/1144804734190149632





