Manger des boules anti-mites en pensant que ce sont des bonbons au miel

Tchairo









Pour ceux qui connaissent les vidéo de MamyTwink, Papy gardien s'est trompé en mangeant les boules anti-mites

https://twitter.com/i/status/1248633709659598850

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:53

Variel

La perte du goût est un symptôme.

Allez hop ! Papy va directement en confinement, ne passe pas par la case Départ et ne touche pas 20.000 Francs.

Allez hop ! Papy va directement en confinement, ne passe pas par la case Départ et ne touche pas 20.000 Francs.

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:34