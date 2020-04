Ordinateur qui chauffe pas mal

Je m'installe Inscrit: 17/04/2012 09:56 Post(s): 271 Karma: 231

Tu as quoi comme processeur?



Je te conseille un ventirad noctua ou be quiet, Tu t'en sors pour moins de 50€ et c'est très efficace... Et plus silencieux qu'un water-cooling (pas de bruit de pompe ou d'eau).

Rajoute au moins 1 ventilo en entrée de boîtier... Et change ton ventilo d'origine en sortie de boîtier par un silencieux...

Perso j'utilise pour le boîtier des "F12 pwm pst", 3 en entrée et 2 en sortie, qui tournent a très faible vitesse donc inaudibles. L'avantage de ceux ci c'est que tu peux les repiquer les uns sur les autres donc ça ne monopolise qu'une seule prise sur la CM, et tu peux parametrer leur vitesse comme tu veux dans l'uefi ou via speedfan.

