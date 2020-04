Les gendarmes d'hallennes lez haubourdin fête l'anniversaire des 10 ans de Tom

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3775 Karma: 3300



Tom, Mario et les gendarmes



Émus par l’histoire de Tom atteint de troubles autistiques, notre brigade se mobilise



Nombreux sont ceux qui ont dû fêter leur anniversaire en comité restreint voire seul pendant le confinement



Sollicités par des abonnés, concernant Tom et l importance qu’il voue à son anniversaire, nous avons voulu faire en sorte que ses 10 ans reste un jour de fête malgré tout



Merci aux collègues qui ont donné une heure de temps à l’issue de leur journée de travail pour faire de l’anniversaire de Tom un moment inoubliable



