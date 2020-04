Concert Streaming live

Options du sujet Imprimer le sujet

Les groupes Radiohead et Metallica ont décidé d’offrir plutôt une sélection de leurs meilleurs concerts en streaming avec un live par semaine.



Par un hasard amusant, les deux formations ont débuté avec des concerts captés en Irlande.



Mais Metallica en est déjà à son troisième show exhumé, tandis que Radiohead a débuté sa série jeudi 9 avril au soir.



Chaîne Metallica



