Skwatek Policier vs Joggeur

Un policier essaie d'interpeller un joggeur sur une plage en Italie.





Liveleak.com - Officer Tries To Catch Runner

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:21

Zertyy Re: Policier vs Joggeur

Une séance de fractionné à la plage de bon matin !

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:30

dylsexique Re: Policier vs Joggeur

Il le gratte en sprint en plein milieu de son footing alors que le flic commençait au repos...

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:53