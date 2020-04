Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Saint Etienne vu par drone - édition "Courage !" Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Voici une vidéo que j'ai réalisée avec Stéphane Couchoud: vous avez peut être déjà vu la version de son montage dans la chambre des liens, voici celle que j'ai pu réaliser, avec un message d'encouragement pour tout le monde dans cette période de confinement:





Le confinement vue par DRONE FPV à SAINT ETIENNE - édition Gautier Veltri



Si vous êtes curieux de savoir comment il est possible de réaliser ce genre de vidéo (ça prend énornément de temps à organiser), voici le making of que nous avons réalisé:





SAINT ETIENNE EN DRONE FPV: LE MAKING OF - Stéphane Couchoud, Gautier Veltri



