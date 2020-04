Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un homme recouvert d'attestations à Rennes 1 #1

https://www.facebook.com/100009390268639/videos/vb.100009390268639/2644361559220160/ Maxime Matthys marche dans les rues de Rennes en étant recouvert d'attestations.

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:11