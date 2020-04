Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Pourquoi la 5G n'est pas responsable du Coronavirus 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13816 Karma: 16413





The Facts Behind 5G & Coronavirus | Mashable Explains Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les actus internationales, mais en Angleterre par exemple (je vous conseille de lire l'article avant la vidéo), de nombreuses antennes 5G ont été vandalisées parce que des personnes croit à un complot où la 5G serait responsable de l'épidémie de Covid-19.The Facts Behind 5G & Coronavirus | Mashable Explains

Contribution le : Aujourd'hui 01:56:17