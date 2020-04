Yves Carini reprend Hymne à l'amour avec orchestre symphonique

Options du sujet Imprimer le sujet

Yves Carini, crooner du jazz français, annonce son prochain album avec Hymne à l'Amour, reprise du célèbre tube d'Edith Piaf. Il l'a enregistré aux mythiques Studio Capitol aux Etats-Unis avec aux arrangements de cordes, le fameux Jorge Calandrelli( 6 Grammy-2 Oscars).







