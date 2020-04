Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Simulateur de Cessna chez lui 5 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65387 Karma: 27881 Il a réalisé un simulateur de Cessna 172 chez lui





Cessna 172 Home Flight Simulator | Xplane 11

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:01

JCM77 Re: Simulateur de Cessna chez lui 0 #2

Je m'installe Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 482 Karma: 502 C'est cool, mais du coup tu dois vachement ressentir l’absence de mouvement...

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:45

PurLio Re: Simulateur de Cessna chez lui 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10698 Karma: 9724 Lui, le confinement, il s'en bat le steak je crois.

Contribution le : Aujourd'hui 11:44:29

Tchairo Re: Simulateur de Cessna chez lui 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5708 Karma: 3792 @Koreus celui là n'est poas mal non plus ^^





Contribution le : Aujourd'hui 12:44:51