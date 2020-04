Index des forums Koreus.com Audio et Visuel Restecheztoi Music Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je collabore avec 5 artistes pour créer des clips en multicam, avec des enregistrements smartphone. On en voit souvent en ce moment avec le confinement.

L'idée c'est une grille de 16 slots dans laquelle apparaissent les différents musiciens/chanteurs/danseurs. Il se calent tous sur un témoin sonore ce qui donne un côté live (pas de playback).

On en est au 3ème clip et le nombre de participants à nos musiques augmentent.

Intéressant sachant qu'il va falloir encore s'occuper quelques semaines.



https://www.facebook.com/Restecheztoimusic/videos/592985488233140/



Je serai content d'avoir votre avis !

Si vous avez des questions n'hésitez pas,



