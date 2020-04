Options du sujet Imprimer le sujet

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7789 Karma: 19422 Après sa terrible éruption en fin d’année 2018, l’Anak Krakatoa s’est à nouveau réveillé.



Eruption from Volcano Anak Krakatau ! 10 April 2020

