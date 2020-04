Options du sujet Imprimer le sujet

LuDdo Capture d’un monstrueux cobra royal (Thaïlande) + Anacondas gourmand* 1 #1

Le mercredi 8 avril, une équipe spécialisée dans la capture de serpent est intervenue au domicile d’un particulier où un énorme cobra avait été repéré. Long de 3,6 mètres, le serpent s’est quelque peu débattu avant de se faire capturer. Les cobras royaux sont particulièrement dangereux.





Anaconda attacks cow



Les yeux plus gros que le ventre, un anaconda tente de tuer un veau (Brésil)

Dans un ranch, un éleveur a surpris un anaconda d’une belle taille en train de s’attaquer à un veau. Le reptile avait déjà mordu le pauvre bovidé et cherchait un moyen de l’étouffer. Mais avant l’intervention humaine, le veau semblait montrer une vive résistance…

