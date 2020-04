Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Bagarre de loutres 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41354 Karma: 16669





https://www.facebook.com/alfred.chua.39/videos/3223912437619331/ Deux groupes de loutres s'affrontent dans une rivière à Singapour.

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:14

Variel Re: Bagarre de loutres 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10792 Karma: 3837

West Side Story - Jet Song (1961) HD

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:53

deepo Re: Bagarre de loutres 0 #3

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 305 Karma: 171 Surement un barman qui a oublié d éteindre la tv de son bar durant le confinement.

Les loutres ont envahit la ville et se battent maintenant pour leur équipe préféré.



Moralité: c'est prouvé, le foot nuit au cerveau.

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:30